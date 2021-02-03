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    İtalya’nın Oniferi kasabasında koronaya yakalanmak yasak

    İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı, koronavirüse yakalanmayı yasakladı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:39
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    İtalya’nın Oniferi kasabasında koronaya yakalanmak yasak

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan karar, şaşkınlığa neden oldu.

    KORONAYA YAKALANMAYI YASAKLADI

    Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.

    ŞAŞIRTAN GEREKÇE

    Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, "Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak." dedi.

    İtalya’nın Oniferi kasabasında koronaya yakalanmak yasak #1

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