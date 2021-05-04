İtalya'nın Procida Adası'nda herkes aşılandı

Procida Adası'nda yaşayan herkese koronavirüs aşısı yapıldı. Basında, yapılan aşılanmanın ardından 'kovidsiz ada' başlıkları atıldı.

1 yıldır tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.

İtalya, bu salgında en fazla zarar gören ülkelerin başında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan manzaralar salgının acı yönünü gözler önüne sermişti.

Bu yıl aşının bulunmasıyla birlikte İtalya'nın Procida Adası'nda yaşayan herkes aşılanarak bir ilk gerçekleştirildi.

Ülkede nüfusun aşılanmasını tamamlayan ilk İtalyan adası Procida oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 92'Sİ AŞILANDI

Procida Adası'nda yaklaşık 6 bin 900 doz aşı yapıldığı ve bunun kayıtlı nüfusun yüzde 92'sini kapsadığı belirtildi.

Aşılama kapsamasının yüksek düzeye ulaşmasının Ada'da virüsün yayılma riskinin düşürülmesine katkı yapacağı kaydedildi.

Procida'nın ardından komşu Ischia Adası'nda da yarından itibaren ada sakinlerine yönelik aşılama çalışmalarının yoğunlaşacağı bildirildi.

'KOVİDSİZ ADA'

İtalyan basınında konuya ilişkin çıkan diğer haberlerde de Procida'dan "Kovidsiz ada" olarak bahsedildi.

Bu arada, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 21 milyon 27 bin 308 oldu. Aşılananların 6 milyon 348 bin 757'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Ülkede 14 aydır devam eden Kovid-19 salgınında, bugüne kadar 121 binden fazla insan hayatını kaybetti.