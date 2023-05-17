İtalya’yı sel vurdu İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde sağanak yağışlar, seli beraberinde getirdi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, 400 kişilik ekibiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Cesena ve Bologna kentlerini sel vurdu…

Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, sağanak yağışların ardından Savio Nehri’nin taştığı, Cesena sokaklarında su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

400 itfaiye personeli bölgede çalışma başlattı

Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Birçok sürücü sele yolda yakalanırken birçok kişi de evinde mahsur kaldı. Mahsur kalan insanları kurtarmak için 400 itfaiye personeli bölgede çalışma başlattı. Marche bölgesinde yer alan Pesaro iline bağlı Colombarone’de mahsur kalan ve aralarında 4 aylık bir kız çocuğunun da bulunduğu aile tahliye edildi. Granarola di Gradara'da evlerinde mahsur kalan bir kadın ve engelli bir adam kurtarıldı.” denildi.

Vecchio Köprüsü ve çevresi de selden etkilendi

İtfaiyeden yayınlanan görüntüde, Vecchio Köprüsü ve çevresinin de selden etkilendiği görüldü.

Bologna kentinden gelen hava kurtarma ekipleri ise Cesena kenti batısında bulunan Castrocaro Terme’de çatılarda mahsur kalanları helikopterlerle kurtardı.

Bir aile helikopterle kurtarıldı

Açıklamada, iki kız çocuğunun bulunduğu bir ailenin helikopterle kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.