İngiliz sunucu, Papa'nın açıklamasını izleyicilere aktarırken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ilgili anons İngiltere'yi karıştırdı.

Londra merkezli ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasını aktardığı sırada talihsizlik yaşadı.

ÖNCE ÖLDÜ DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Pentelow, 85 yaşındaki Papa'nın aşı çağrısı yaptığına ilişkin mesajından bahsederken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı.

Hatasını hemen fark eden Pentelow, ardından "Özür dilerim" dedi.

ITV spikerinin Papa öldü anonsu ViDEO

"PAPA 6 SAAT İÇİNDE ÖLÜRSE..."

Papa ile ilgili anons, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Hepimiz hata yapıyoruz", "Papa 6 saat içinde ölürse, polis, ITV'nin kapısını çalacak" ,"Kontrol edin; Papa iyi, değil mi?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

KALIN BAĞIRSAK AMELİYATI OLDU

Papa Francis, temmuz ayında, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’nde kalın bağırsağından ameliyat olmuştu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını ve başarılı geçtiğini duyurmuştu.