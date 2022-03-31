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    Ivanka Trump, Ukraynalılara yemek yardımı yaptı

    Trump'ın kızı, gıdaların iletilmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Ivanka Trump'ın bu hareketi, "İnsani çabalarını herkesin duymasını istiyor" şeklinde yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 15:11
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    Ivanka Trump, Ukraynalılara yemek yardımı yaptı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Rusya savaşı nedeniyle Ukraynalılara gıda yardımında bulunduğunu açıkladı.

    Trump, Ukrayna'daki insanlara ve Polonya-Ukrayna sınırındaki Ukraynalı mültecilere ulaştırılmak üzere "1 milyon yemek" satın aldı.

    IVANKA'DAN UKRAYNALILARA GIDA YARDIMI

    Fox News'in haberine göre, yaklaşık 72 bin ton ağırlığındaki gıdanın organizasyonu için çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, Ivanka Trump tarafından organize edildi ve söz konusu ürünler Polonya'nın başkenti Varşova'ya gönderildi.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU: BU YEMEKLERLE...

    Trump'ın kızı, yemeklere yardımcı olduğu konusunda okurlarına bilgi aktarmak için ocak ayından bu yana sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.

    Ayrıca Fox News'a verdiği demeçte Trump, "Ukrayna halkı, ilham verici cesaret ve direnç gösterdi. Bu yemeklerle, çok acı çeken Ukraynalılar için küçük bir rahatlık ve besin kaynağı sağlamayı umuyorum." dedi.

    "İNSANİ ÇABALARINDAN HABERDAR OLUNMASINI İSTİYOR"

    ABD merkezli Vanity Fair dergisi, "Ivanka Trump'ın, Ukraynalı mültecileri kapsayan yeni imaj-rehabilitasyon turunu" başlattığını yazdı.

    Derginin haberinde söz konusu isim hakkında, "İnsani çabalarından herkesin haberdar olmasını istiyor." ifadesi kullanıldı.

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