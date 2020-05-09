Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı 

En Son Haber

ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını, devletin zirvesine de sıçramış durumda...

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de vaka sayısı artmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Ülke medyasının haberlere göre, Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

ASİSTANINDA KORONA ÇIKTI

Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.

ABD medyası, ayrıca Ivanka Trump’ın ve eşi Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.