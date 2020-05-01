İyileşen korona hastalarının kanları internette satılıyor

Koronanın çıkış noktası gizemini korurken virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin kanları, plazma tedavisinde kullanılmak üzere satışa çıkarıldı.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele, dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Onlarca ülkedeki bilim insanları, salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor. Bilim insanları, iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışmalar ticarete dönmüş durumda...

İyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı, arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı internette aşı olarak satılıyor.

KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN EKİPMANLAR VE İLAÇLAR SATILIYOR

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayınladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

SATIŞA ÇIKARILAN KANLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Daha önce koronayı yenen kişilerin kanlarının satışa çıkarılmasının en büyük nedeni ise, son dönemlerde yaygın olarak kullanılan ve etkili sonuçlar veren immün plazma tedavisi oldu.

İmmün plazma tedavisi yönetimiyle, koronavirüsü yenmiş hastalardan alınan kan, virüsü aktif olarak vücudunda taşıyan insanlara enjekte edildi ve başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemi ortaya çıktı.