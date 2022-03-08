Euro
15.62
-0.17%
Dolar
14.38
0.05%
Altın
923.69
0.11%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
555.617
-1.37%
BTXN Coin
37.87
-0.86%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor

    ABD'li bilim insanları yaklaşık 60 yıl boyunca verileri toplanan 200'ü aşkın kişiyi inceledi. Sonuçlarda iyimser insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 01:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor

    Yeni araştırmalara göre, dünyaya pembe bir gözlükle bakan insanlar daha sağlıklı ve uzun yaşıyor.

    İYİMSERLER STRESTEN DAHA KOLAY SIYRILIYOR

    Bilim insanları,  iyimserlerin stresli durumlara karamsarlarla aynı şekilde tepki verdiklerini, ancak bu olaylardan daha kolay kurtulduklarını tespit etti.

    Önceki çalışmalarda  da iyimserlerin daha uzun ve iyi yaşadığına dair kanıtlar vardı.

    Ancak araştırmacılar, bardağın dolu kısmını görmenin sağlıklı yaşlanmaya etkisini tam olarak anlayamamışlardı.

    Boston Üniversitesi'nden psikiyatri alanında yardımcı doçent olan Dr Lewina Lee ve meslektaşları, 1961 ve 1970 yılları arasında ABD Gazi İşleri Normatif Yaşlanma Çalışması’na kaydolduklarında en az 21 yaşında olan 233 erkek tarafından sağlanan bilgileri inceledi.

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor #1

    60 YIL BOYUNCA VERİ TOPLANDI

    1980'lerde ve 90'larda yapılan anketler, erkeklerin iyimserlik düzeylerini değerlendirdi.

    2002 ve 2010 yılları arasında, söz konusu gönüllülerin ruh halleri ve karşılaştıkları stresli durumlar karşılaştırıldı. Araştırmacılar, iyimserlerin kötümserlerden daha hızlı toparlanabileceklerini ve stresli bir olaydan sonra iyi bir ruh haline daha hızlı dönebileceklerini ortaya koydu.

    Araştırmaya ilişkin bilgi veren Lee, "Daha iyimser erkeklerin,  olumsuz ruh hallerini kısmen açıklayan daha az günlük stresöre sahip olduklarını bildirdik. Bu bize, belki daha iyimser erkeklerin ya stresli durumlara maruz kalmalarını sınırladığını ya da durumları stresli olarak algılama ya da etiketleme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor” dedi.

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor #2

    DAHA İYİMSER OLMAK MÜMKÜN MÜ?

    Bununla birlikte, Journals of Gerontology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma yaşlı erkeklere odaklanmış olsa da Lee, bulguların yaşlı kadınlar için de geçerli olmasını beklediğini söyledi. “İyimserliğin sağlıktaki rolündeki yaş farklılıkları hakkında daha az şey biliniyor” diye ekledi.

    Öte yandan Lee, iyimserlik veya kötümserlik seviyeleri insanların yaşamları boyunca oldukça aynı düzeyde seyretme eğiliminde olmasına rağmen,  isteyenler için daha pembe bir bakış açısı geliştirmenin yolları olduğuna inanındığını açıkladı.

    Lee, “Daha iyimser olmanın bir yolu, bir duruma içsel olarak nasıl tepki verdiğimiz veya yargıladığımız konusunda bir farkındalık geliştirmektir. Çoğu zaman otomatik tepkimiz olumsuz bir değerlendirmeyi veya en kötü durum senaryosunu içerir. Bunu yaparken kendimizi yakalamak ve sonra duruma farklı yaklaşma yolları bulmaya çalışmak faydalı olacaktır” diye konuştu.

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor #3

    GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELMEK ANLAMINA GELMİYOR

    Lee, sözlerine şöyle devam etti:

    “Daha iyimser olmak, Pollyannavari olmak veya iyimserlik hakkında yaygın bir yanılgı olan riskleri görmezden gelmek anlamına gelmez. Daha olumlu ve kendinden emin bir bakış açısına varabilmemiz için güçlü yönlerimizi, geçmiş başarı örneklerini ve üzerinde kontrolümüz olan alanları kabul etmeyi içerebilir”

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi
    Emlak

    Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü
    Dünya

    Tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

    Görüş Bildir