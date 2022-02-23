İzlanda'da hedef olabildiğince çok vaka

Koronavirüs salgınına karşı ülkeler aşılanma oranlarına göre tedbirlerini kaldırmaya başladı.

Bu kapsamda tüm tedbirleri kaldıran ülkelerden biri de İzlanda oldu.

"YAYGIN TOPLUMSAL DİRENÇ"

Independent gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tedbirlerin tümünün kaldırılarak koronaya karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı belirtildi.

HEDEF MÜMKÜN OLKUĞUNCA ÇOK VAKA

Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Kovid-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi.