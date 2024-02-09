İzlanda’da volkanik hareketlilik: 3'üncü kez patladı İzlanda'da, son dönemlerde meydana gelen volkanik patlamalarda lavlarının bölgedeki sıcak su borularını tahrip etmesiyle sebebiyle acil durum ilan edildi.

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DHA

İzlanda'da volkanik patlama, yetkilileri harekete geçirdi.

Son zamanlarda üçüncü kez yaşanan patlama, Reykjanes yarımadasında meydana geldi.

Acil durum ilan edildi

2 ayda 3’üncü kez patlayan Fagradalsfjall Yanardağı'nın lavları, bölgedeki sıcak su borularını tahrip etti.

Bu sebeple İzlanda Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetim Dairesi, yaptığı açıklamayla acil durum ilan ettiğini belirtti.

"İşletmelerin tüm elektrik ve sıcak sudan tasarruf etmeleri artık önemli"

İzlanda'da yetkililer dün yaptığı açıklamada, “Ulusal Polis Komiseri, Suournes'teki polis şefiyle istişarede bulunarak bölgede durumun acil durum seviyesine çıkarma kararı aldı. Svartsengi'den Reykjanesbaer'deki Fitja'ya sıcak su taşıyan ana boru olan sıcak su borusunun kırılması, Suournes'te sıcak su sıkıntısına neden oldu. Suournesj'de yaşayanların ve işletmelerin tüm elektrik ve sıcak sudan tasarruf etmeleri artık önemli.” ifadelerini kullandı.

"Yetkililerin yönergelerini ve tavsiyelerini yakından takip edeceğiz"

Bölgede bulunan Blue Lagoon isimli otel ise, volkanik patlama sebebiyle tedbir amaçlı olarak oteli tahliye etti. Otelden yapılan açıklamada, “9 Şubat Cuma’ya kadar kapalı kalacağız. Yetkililerin yönergelerini ve tavsiyelerini yakından takip etmeye ve olayların ilerleyişini izlemek için onlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu taahhüt, değerli misafirlerimizin ve personelimizin güvenliğini ve refahını sağlamaya yönelik sarsılmaz bağlılığımızla uyumludur.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)