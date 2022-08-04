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    İzlanda'da yanardağ patladı

    Yerde meydana gelen çatlaklardan duman ve lav püskürdü. Volkanik hareketlilik kameralara yansıdı.
    • 04.08.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:45
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    İzlanda'da yanardağ patladı

    İzlanda'nın güneybatısı, volkanik hareketlenmeye sahne oldu.

    Başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama yaşandı.

    Püsküren lav ve duman kamerada

    Açıklamayı, İzlanda Meteoroloji Birimi yaptı. Patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdü.

    Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.

    İzlanda'da yanardağ patladı ViDEO

    6 bin yıl sonra yaşanan olay

    Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

    Bu olay, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

    Uçuş iptallerine yol açan patlama

    AA'nın haberine göre, Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

    İzlanda'da yanardağ patladı FOTO GALERi

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