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    İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 12 tutuklama

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 00:55
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    İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 12 tutuklama

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli çalışmaları kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 22 Şubat saat 06.00 sıralarında çalışma yürütüldü.

    27 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik olarak; FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine faal olarak devam ettikleri, halka açık yerlerde ve örgüt mensubu olmayan şahıslar adına kayıtlı konutlarda buluşarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri, esnaf ve mütevelli üyelerinden örgüte maddi yardım adında topladıkları paraları yine örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları, yeni örgüt mensubu temin etmek için çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek ilgilendikleri, tüm bunları belli bir düzen içerisinde sistematik olarak örgütün yapısına uygun biçimde yaptıkları tespit edilen, güncel yapılanma kapsamında 10, eğitim yapılanması kapsamında olmak üzere toplam 21 şüpheliye yönelik 4 il ve 27 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    İzmir de FETÖ ye operasyon: 12 tutuklama #1

    12 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12’si tutuklandı; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de FETÖ ye operasyon: 12 tutuklama #2


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