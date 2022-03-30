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    İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Strelnik: 14 Mart’tan beri kente insani yardım ulaşmıyor

    Ukrayna’nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, bazı milletvekilleri Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımın ulaşamadığını söyledi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 06:18
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    İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Strelnik: 14 Mart’tan beri kente insani yardım ulaşmıyor

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında ateş altındaki kentlerden olan İzyum kentinde halen şiddetli çatışmalar devam ediyor.

    "RUS ORDUSUYLA İŞBİRLİĞİ YAPAN UKRAYNALILAR" İDDİASI

    İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik yaptığı açıklamada, Ukraynalı Milletvekilleri Anatoly Fomichevsky ve Yuri Kozlov, eski polis memuru Vladislav Sokolov ve eski belediye başkanı Aleksandr Bozhkov’un, Rus ordusu ile işbirliği yaptığını iddia etti.

    İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Strelnik: 14 Mart’tan beri kente insani yardım ulaşmıyor #1

    "HAİNLER YÜZÜNDEN ABLUKAYA ALINDIK"

    Hain olarak nitelendirdiği bu kişiler nedeniyle kente insani yardımların ulaşamadığını aktaran Strelnik, "Rus işgalcilerinin aniden kente girme isteği onlar yüzündendir. Fakat Ukrayna ordusu pes etmiyor. Rus işgalcilere karşı İzyum’da direniş devam ediyor. Ama ne yazık ki kent sakinleri bu çatışmaların esiri oldular. Bu hainler işgalcilere kente giriş yöntemlerini aktarmasalardı, Ruslar bunu denemeyecekti. Şimdi onlar yüzünden İzyum tamamen ablukaya alındı ve 14 Mart’tan beri insani yardımlar kente ulaşmıyor. Abluka altında kalan 20 bin İzyum kent sakininin tek umudu Ukrayna ordusu" ifadelerini kullandı.

    İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Strelnik: 14 Mart’tan beri kente insani yardım ulaşmıyor #2


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