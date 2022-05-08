Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
528.295
-3.25%
BTXN Coin
15.16
2.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Jacinda Ardern, karantinaya girdi

    Başbakan Ardern, nişanlısının koronavirüse yakalanması sonrası karantinaya girmek zorunda kaldı. Ardern, durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jacinda Ardern, karantinaya girdi

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in nişanlısı Clarke Gayford koronavirüse yakalandı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ardern, nişanlısının virüse yakalanması nedeniyle karantinaya girdiğini söyledi.

    Ardern'den karantina paylaşımı

    Ardern, hem kendisinin hem de kızı Neve'nin iyi hissettiğini kaydetti.

    41 yaşındaki Ardern, "Herkesin Anneler Günü kutlu olsun! Daha öğlen bile değil ve şimdiden bizimki karma karışık diyebilirim." dedi.

    Nişanlısı koronavirüse yakalandı

    Yeni Zelanda lideri, "Clarke biraz kötü hissederek uyandı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Önümüzde 7 günlük bir aile zamanı var." ifadelerini kullandı.

    Ardern ayrıca, karantina döneminde uzaktan çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

    Pozitif çıkarsa 1 hafta daha karantinada kalacak

    Bu arada Jacinda Ardern'in, salı gününden sonra pozitif çıkarsa, bir hafta daha karantina kalması gerekecek.

    Öte yandan, Ardern'in paylaşımındaki görselde, kızından annesine "Seni sıcak lav gibi seviyorum!" şeklindeki mesajın gönderildiği görüldü.

    Jacinda Ardern, karantinaya girdi #1

    Jacinda Ardern, karantinaya girdi #2

    Jacinda Ardern, karantinaya girdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da kesilen kamışlar Avrupa'ya ihraç ediliyor
    İç Haber

    Konya'da kesilen kamışlar Avrupa'ya ihraç ediliyor

    Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı: 9 terörist öldü
    Dünya

    Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı: 9 terörist öldü

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir