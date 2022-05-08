Jacinda Ardern, karantinaya girdi

Başbakan Ardern, nişanlısının koronavirüse yakalanması sonrası karantinaya girmek zorunda kaldı. Ardern, durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in nişanlısı Clarke Gayford koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ardern, nişanlısının virüse yakalanması nedeniyle karantinaya girdiğini söyledi.

Ardern'den karantina paylaşımı

Ardern, hem kendisinin hem de kızı Neve'nin iyi hissettiğini kaydetti.

41 yaşındaki Ardern, "Herkesin Anneler Günü kutlu olsun! Daha öğlen bile değil ve şimdiden bizimki karma karışık diyebilirim." dedi.

Nişanlısı koronavirüse yakalandı

Yeni Zelanda lideri, "Clarke biraz kötü hissederek uyandı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Önümüzde 7 günlük bir aile zamanı var." ifadelerini kullandı.

Ardern ayrıca, karantina döneminde uzaktan çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Pozitif çıkarsa 1 hafta daha karantinada kalacak

Bu arada Jacinda Ardern'in, salı gününden sonra pozitif çıkarsa, bir hafta daha karantina kalması gerekecek.

Öte yandan, Ardern'in paylaşımındaki görselde, kızından annesine "Seni sıcak lav gibi seviyorum!" şeklindeki mesajın gönderildiği görüldü.