Jacinda Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü iptal etti

Yaz mevsiminde düğün yapmayı düşünen Ardern-Gayford çiftinin planları koronavirüse takıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, artan koronavirüs vakaları nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ardern, Motueka kasabasındaki bir evde 9 Omicron vakasına rastlandığını söyledi.

OMICRON VAKALARI ARTTI

Söz konusu ailenin, Auckland'da düğüne katıldıktan sonra yapılan testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Tüm ülkede, Omicron varyantının yayılmasının ardından kısıtlamalar uygulanacak.

DÜĞÜN İPTAL

Clarke Gayford ile ertelenen evliliğine ilişkin konuşan Başbakan Ardern, "Düğünüm olmayacak. Pandemi nedeniyle bu deneyimi yaşayan birçok Yeni Zelandalının arasına katıldım." dedi.

Bu yaz yapılması planlanan düğününün iptal edilmesinin kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Ardern, "Hayat böyle." yanıtını verdi. 2019 yılında, 5 yıl birlikte yaşadığı televizyon sunucusu erkek arkadaşı Gayford ile nişanlandığını açıklayan Ardern'in bir kız bebeği var.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Yeni Zelanda'daki kıstlamalar, etkinliklerde aşılanmış 100 kişiye kadar katılım ile mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmayı içeriyor.

Ülkede koronavirüs salgını kaynaklı 15 bin 104 vaka ve 52 ölüm kayıtlara geçti.