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    Jacinda Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü iptal etti

    Yaz mevsiminde düğün yapmayı düşünen Ardern-Gayford çiftinin planları koronavirüse takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 09:32
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    Jacinda Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü iptal etti

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, artan koronavirüs vakaları nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldı.

    Koronavirüs salgınıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ardern, Motueka kasabasındaki bir evde 9 Omicron vakasına rastlandığını söyledi.

    OMICRON VAKALARI ARTTI

    Söz konusu ailenin, Auckland'da düğüne katıldıktan sonra yapılan testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Tüm ülkede, Omicron varyantının yayılmasının ardından kısıtlamalar uygulanacak.

    DÜĞÜN İPTAL

    Clarke Gayford ile ertelenen evliliğine ilişkin konuşan Başbakan Ardern, "Düğünüm olmayacak. Pandemi nedeniyle bu deneyimi yaşayan birçok Yeni Zelandalının arasına katıldım." dedi.

    Bu yaz yapılması planlanan düğününün iptal edilmesinin kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Ardern, "Hayat böyle." yanıtını verdi. 2019 yılında, 5 yıl birlikte yaşadığı televizyon sunucusu erkek arkadaşı Gayford ile nişanlandığını açıklayan Ardern'in bir kız bebeği var.

    Jacinda Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü iptal etti #1

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Yeni Zelanda'daki kıstlamalar, etkinliklerde aşılanmış 100 kişiye kadar katılım ile mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmayı içeriyor.

    Ülkede koronavirüs salgını kaynaklı 15 bin 104 vaka ve 52 ölüm kayıtlara geçti.


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