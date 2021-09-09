Auckland'daki hastanede yaşananlar, Yeni Zelanda'nın gündemine oturdu. Başbakan Ardern'in, kendisine yöneltilen soru karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield ile basın toplantısı düzenledi.

Auckland şehrindeki bir hastanede, koronavirüs hastasıyla ziyaretçisi arasında cinsel ilişki yaşandığı iddia edildi.

SORU SIRASINDA ARDERN'İN YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Söylentiler, basın toplantısında Ardern ve Bloomfield'a soruldu. Bir gazeteci, "Auckland'daki hastanede bir hasta ile ziyaretçisi arasında cinsel ilişki iddiası var. Mevcut şartlarda bunun yüksek riskli bir aktivite olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sorunun sorulduğu esnada Ardern'in değişen yüz ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu.

Jacinda Ardern'den koronavirüs hastalarıyla cinsel ilişki uyarısı VİDEO



"YÜKSEK RİSKLİ BİR AKTİVİTE"

İlk yanıtı veren Bloomfield, "Potansiyel olarak yüksek riskli bir aktivite olduğunu düşünüyorum, ancak bu etkileşimle ilgili ayrıntıları bilmiyorum." dedi.

Ardından Başbakan Ardern, hastanede bu tür durumların yaşanmaması gerektiğini söylerken, koronavirüs hastalarıyla böylesi etkileşimlerde bulunulmaması gerektiğini ifade etti.

"KORONAVİRÜS DURUMUNA BAKILMAKSIZIN..."

Ardern, "Genel olarak, koronavirüs durumuna bakılmaksızın, bu tür şeylerin genellikle ziyaret saatlerinin bir parçası olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.