Jacob Zuma'nın hapsedilmesi, Güney Afrika'yı karıştırdı

79 yaşındaki eski Güney Afrika Devlet Başkanı'nın hapse girmesi, ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasınn ardından şiddetli protestolar patlak verdi.

Kwa-Zulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı. Gösterilerde çok sayıda kişi de yaralandı.

Ülkenin KwaZulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde isyancılar tarafından çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI

Yaklaşık 70 milyon dolar maddi hasarın meydana geldiği belirtilen yağma ve şiddet olaylarıyla ilişkili olduğu tespit edilen 750 kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "Şu anda tanık olduğumuz şey, grupların sadece yağma ve hırsızlık için bir örtü olarak kaosu kışkırttığı fırsatçı suç eylemleridir." dedi.

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CAMİ KUNDAKLANDI İDDİASI

News24'ün haberine göre, ülkenin doğusundaki KwaZulu Natal Eyaleti'nin Durban kentinde Bridge City ve Gleenwood Village isimli alışveriş merkezleri bu sabah saatlerinde isyancılar tarafından yağmalandı.

Kentin Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Mayville bölgesinde bir caminin kundaklandığı öne sürüldü. Pietermaritzburg kentinde ise Brookside isimli alışveriş merkezi yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

AVM'YE YAĞMACI SALDIRISI

KwaZulu Natal'ın ana arterlerinden R74 otoyolu da isyancılar tarafından kurulan barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un şehir merkezinde birçok mağaza ve iş yeri ile Soweto bölgesindeki bir alışveriş merkezi yağmacıların saldırısına uğradı.

ORDUDAN MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Hükümetten yapılan açıklamada, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin, olayların bastırılmasında emniyet güçlerine destek olmak üzere göreve çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gauteng ve KwaZulu Natal bölgesinde konuşlandırılmak üzere 2 bin 500 askerin hazırlandığı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar polislerin olayların bastırılmasında yetersiz kalması dikkati çekiyor.

JACOB ZUMA HAKKINDAKİ İDDİALAR

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Jacob Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Güney Afrika'da şiddetli protesto FOTO GALERi

15 AY HAPİS CEZASI

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

"ZUMA AFFEDİLSİN" GÖSTERİLERİ

Kwazulu-Natal eyaletinde 9 Temmuz itibariyle Zuma'nın affedilmesi talebiyle gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Zuma taraftarı göstericiler Kwazulu Natal eyaletindeki N-3 karayolunda 33 kamyonu ateşe vermişti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamalarda, yaşanan şiddet olayları kınanmış, hukukun üstünlüğü ilkesi vurgulanmıştı.

GÖSTERİLERİN MERKEZİ KWAZULU-NATAL

Zuma yanlısı ayaklanmanın merkezi Kwazulu-Natal eyaleti ülkenin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti de bu eyaletin sınırları içerisinde bulunuyor.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zulu halkı, Kwazulu-Natal eyaleti nüfusunun çoğunluğunu teşkil ediyor. Eyalet sınırlarındaki Nkandla kenti ise Zulu kökenli eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın memleketi olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika'da 2009-2018'de Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Zuma, emniyet güçlerine 8 Temmuz'da Nkandla'da teslim olmuştu.