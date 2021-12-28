Jair Bolsonaro, 11 yaşındaki kızına korona aşısı yaptırmayacak

Aşı karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro, kızı hakkında aldığı kararı açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını sürecinde ilginç çıkışlarını sürdürüyor.

Daha önce koronavirüsü "küçük bir grip" olarak nitelendiren ve önlemlere karşı çıkan Bolsonaro, bu kez 11 yaşındaki kızıyla ilgili açıklama yaptı.

"KIZIM AŞI YAPTIRMAYACAK"

Aşı karşıtlığı nedeniyle halk sağlığı uzmanları tarafından eleştirilen Bolsonaro, kızının koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi.

Bolsonaro, "Umarım yargı müdahalesi olmaz. Çünkü kızım aşı yaptırmayacak." dedi. Brezilya Devlet Başkanı'nın kendisi de aşı yaptırmayı reddediyor.

KORONADAN ÖLEN 5-11 YAŞ ARALIĞININ SAYISI

Verilere göre Brezilya'da 5 ila 11 yaşları arasındaki 301 çocuk, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya'da koronavirüs vakaları 22 milyonu, can kaybı sayısı da 618 bini geçti. Ülke, salgın ölümleri bakımından ABD'nin ardından ikinci, vakalar açısından ise üçüncü sırada yer alıyor.