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    Jair Bolsonaro'da ABD'de kızartılmış tavuk yerken görüldü

    Seçimleri kaybeden ve özel jetle aniden ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:10
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:35
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    Jair Bolsonaro'da ABD'de kızartılmış tavuk yerken görüldü

    Dünya genelinde son zamanlarda, siyasilerin hamburger tarzı restoranlarda yedikleri yemekler sıklıkla gündeme geliyor.

    Son örnek ise eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'dan geldi.

    Gergin bir atmosferde geçen Brezilya seçimlerinde sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy aldı.

    Seçimler onaylandı

    Seçim sonucunu uzun süre kabul etmeyen mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro, sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından harekete geçti.

    Jair Bolsonaro da ABD de kızartılmış tavuk yerken görüldü #1

    Brezilya'yı terk etti

    Seçimlerden yenik ayrılan Jair Bolsonaro, görevi devretmesine iki gün kala Brezilya'yı apar topar terk etti.

    ABD'nin Florida eyaletine giden Bolsonaro'nun çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

    Kızartılmış tavuk yerken görüldü

    Bolsonaro, tek başına bir fast-food restoranında kızartılmış tavuk yerken görüldü. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından trend oldu.

    Jair Bolsonaro da ABD de kızartılmış tavuk yerken görüldü #2


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