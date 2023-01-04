Jair Bolsonaro'da ABD'de kızartılmış tavuk yerken görüldü

Seçimleri kaybeden ve özel jetle aniden ABD’ye giden eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD’de fast-food yerken görüldü.

Dünya genelinde son zamanlarda, siyasilerin hamburger tarzı restoranlarda yedikleri yemekler sıklıkla gündeme geliyor.

Son örnek ise eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'dan geldi.

Gergin bir atmosferde geçen Brezilya seçimlerinde sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy aldı.

Seçimler onaylandı

Seçim sonucunu uzun süre kabul etmeyen mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro, sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından harekete geçti.

Brezilya'yı terk etti

Seçimlerden yenik ayrılan Jair Bolsonaro, görevi devretmesine iki gün kala Brezilya'yı apar topar terk etti.

ABD'nin Florida eyaletine giden Bolsonaro'nun çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

Kızartılmış tavuk yerken görüldü

Bolsonaro, tek başına bir fast-food restoranında kızartılmış tavuk yerken görüldü. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından trend oldu.