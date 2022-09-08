Jake Sullivan: Çin'in Tayvan'ı işgali, belirgin tehdit olmayı sürdürüyor

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Tayvan'a yönelik askeri hareketlilik olasılığına dikkati çekti.

Asya'da Çin ile Tayvan arasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretiyle zirveye ulaşan gerilim devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, katıldığı Bloomberg yayınında, bölgedeki gerginliği değerlendirdi.

Tayvan gerilimiyle ilgili konuştu

Sullivan, "Tayvan çevresinde beklenmedik askeri bir durum olmasının, aşikâr bir tehdit olmaya devam ettiğini düşünüyorum." dedi.

Pekin yönetiminin, işgal seçeneğini masadan kaldırmadığına dikkati çeken Sullivan, "Bu da Tayvan'ın yeniden birleşmesi için potansiyel seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"Tutumumuz değişmedi"

Sullivan ayrıca, Çin'in aksini iddia etmesine rağmen, Başkan Joe Biden yönetiminin Ada'nın statüsü konusundaki tutumunu değiştirmediği konusunda ısrar etti.

"Statükoyu zorla değiştirme çabalarını geri püskürteceğiz"

"Amerikan pozisyonu kararlı ve tutarlı kaldı." diyen Amerikalı yetkili, "Statükoyu zorla değiştirmeye yönelik her türlü çabayı geri püskürtmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.