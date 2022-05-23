Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde misafirlere şov yapmak isteyen bakıcı, parmağını aslana kaptırdı.

Jamaika'da hayvanat bahçesini ziyaret eden insanlar unutamayacakları bir olaya tanıklık etti.

Hayvanat bahçesinde görevli bakıcı, gelenlere şov olsun diye parmağını aslanın ağzına soktu.

Bakıcısının parmağını kaptı

Bir süre devam eden bu anlar yerini, dehşete düşüren dakikalara bıraktı.

Hırlamaya başlayan aslan, bakıcısının parmağını kaptı.

Uzun mücadeleye rağmen bakıcı parmağını aslanın ağzından kurtaramadı.

Kopardı

Videonun sonunda bakıcının parmağının koptuğu görüldü.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

Jamaika'da aslan bakıcısının parmağını kopardı VİDEO

