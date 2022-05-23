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    Jamaika'da aslan bakıcısının parmağını kopardı

    Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde misafirlere şov yapmak isteyen bakıcı, parmağını aslana kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:10
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    Jamaika'da aslan bakıcısının parmağını kopardı

    Jamaika'da hayvanat bahçesini ziyaret eden insanlar unutamayacakları bir olaya tanıklık etti.

    Hayvanat bahçesinde görevli bakıcı, gelenlere şov olsun diye parmağını aslanın ağzına soktu.

    Bakıcısının parmağını kaptı

    Bir süre devam eden bu anlar yerini, dehşete düşüren dakikalara bıraktı.

    Hırlamaya başlayan aslan, bakıcısının parmağını kaptı.

    Uzun mücadeleye rağmen bakıcı parmağını aslanın ağzından kurtaramadı.

    Kopardı

    Videonun sonunda bakıcının parmağının koptuğu görüldü.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Jamaika'da aslan bakıcısının parmağını kopardı VİDEO

    Jamaika da aslan bakıcısının parmağını kopardı #1


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