James Harden'a rapçi Lily Baby'den doğum günü hediyesi

33'üncü yaşını kutlayan basketbolcu, Lily Baby adı ile tanınan rapçi arkadaşından 250 bin dolar nakit hediye aldı.

Sosyal medyada yayılan doğum günü hediyesi görüntüleri, izleyenleri şoke etti.

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta oynayan ve 33'üncü yaşını kutlayan James Harden, rapçi arkadaşından dudak uçuklatan bir hediye aldı.

4.5 milyon TL nakit hediye

'Freestyle' şarkısıyla tanınan ve sahne adı Lily Baby olan ABD'li rapçi, arkadaşı Harden'a doğum gününde 250 bin dolar nakit para verdi.

Fermuarlı bir çantadaki hediyesini açan Harden, içerisinden çıkan paralarla oynamaya başladı.

O anların görüntüleri ise sosyal medyada defalarca tıklanarak viral oldu.

James Harden'a arkadaşından milyonluk hediye ViDEO