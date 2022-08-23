James Webb Teleskobu bu sefer Jüpiter'i görüntüledi

ABD’nin uzaydaki çalışmalarını yürüten NASA’nın uzaya gönderdiği James Webb Teleskobu, dün Jüpiter’in son halini detaylı gösteren iki görseli yayınladı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA önderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğrafların gün geçtikçe sayısı artıyor.

Kanada (CSA), Avrupa Birliği (ESA) ve ABD (NASA) uzay ajanslarının ortak yürüttüğü programın bir parçası Webb Uzay Teleskopu, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay bilimi teleskopu olduğu açıklanmıştı.

Jüpiter görüntülendi

Uzayın derinliklerinden ilk yüksek çözünürlüklü görselleri 12 Temmuz’da yayınlanan Webb Teleskopu, bu sefer Jüpiter’i görüntüledi.

Webb Teleskopu, dün Jüpiter’in son halini detaylı bir şekilde gösteren iki görseli yayınladı.

"Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu"

NASA yaptığı açıklamada "Dev fırtınalar, güçlü rüzgarlar, auroralar ve aşırı sıcaklık ve basınç koşullarıyla Jüpiter'de çok şey oluyor. Şimdi, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gezegenin yeni görüntülerini yakaladı. Webb'in Jüpiter gözlemleri, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu verecektir." denildi.

"Bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk"

DHA'nın haberine göre; Berkeley'deki California Üniversitesi'nden emekli profesör gezegen astronomu Imke de Pater, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk." dedi.









