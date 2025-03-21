Japon bilim insanlarından 'Fuji Dağı' uyarısı

DHA

Japonya hükümeti tarafından, Fuji Dağı'ndaki olası patlamaya ilişkin bir panel düzenlendi.

Panelde, Fuji Dağı'ndaki olası patlama durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin önlemler ele alındı.

HÜKÜMETİN BİLGİ YAYMAK İÇİN BİR SİSTEM KURMASI GEREKTİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Panelin ardından yayınlanan raporda, yoğun nüfuslu Tokyo ve çevresindeki kentlerde yaşayanların bölgeyi bir anda terk etmesinin gerçekçi olmayacağı kaydedildi.

Raporda, hükümetin bilgi yaymak için bir sistem kurması ve tahliye yollarını güvence altına alması gerektiği de vurgulandı.

"FUJİ DAĞI'NIN PATLAMASINA HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI

Panele başkanlık eden Tokyo Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Fujii Toshitsugu, Japonya'da son 100 yıldır geniş bir alana kül saçan patlama yaşanmadığını ancak ülkenin böyle bir felakete şimdiden hazırlanması gerektiğini belirtti.