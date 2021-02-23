Japon firmalar Uygurları zorla çalıştıran Çinli ortaklarından ayrılıyor

Japon firmaLarın, Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planladığı bildirildi.

12 Japonya menşeli firmanın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planladığı bildirildi.

UYGURLAR ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

Kyodo ajansı, geçen yıl Avustralyalı Stratejik Politika Enstitüsüne (ASPI) ait, küresel çapta 80 firmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi dışında yaşayan Müslüman Uygurların zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağladığı ortaya çıkan rapordaki 14 Japon firmanın durumunu soruşturdu.

ANLAŞMALARINI SONLANDIRACAKLAR

Araştırmaya göre listedeki 14 Japon firmanın 12'sinin, Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planladığı ortaya çıktı.

Kyodo'ya göre, Çinli ortaklarıyla iş anlaşmalarını sonlandıracak Japon firmaları arasında Uniqlo'nun tedarikçisi Fast Retailing, Sony ve Hitachi de yer alıyor.

TOSHİBA İDDİALARI YALANLADI

Toshiba ise iddiaları doğrulayamayacağını ancak mevcut sözleşmesini yıl sonuna dek sonlandıracağını bildirdi.

PANASONİC REDDETTİ

Listede yer alan Panasonic ise araştırmaya cevap vermeyi reddetti.