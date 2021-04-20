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    Japon kargo uçağında pilot bilinç kaybı yaşadı

    Paris’ten Tokyo’ya gitmek üzere havalanan kargo uçağının pilotu, bilincini kaybetti. Uçak, Rusya’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.
    • AA
    • 20.04.2021 - 08:59
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    Japon kargo uçağında pilot bilinç kaybı yaşadı

    Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) firmasına ait Boeing 787 tip kargo uçağı, Tokyo'ya ulaşmak üzere Paris'ten 8 mürettebatıyla ayrıldı.

    Pilot, uçuş sırasında bilinç kaybı yaşadı.

    Yaşanan durum üzerine uçak, Moskova'ya 1500 kilometre uzaklıkta Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki Tolmachevo Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    CİDDİ BİR KAZA ATLATILDI

    Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pilotun durumu ve uçağın acil inişi soruşturdu.

    Bakanlık, ciddi bir kazanın atlatıldığı değerlendirmesinde bulundu.

    Japon kargo uçağında pilot bilinç kaybı yaşadı #1

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