Japon medyasından Türkiye'ye koronayla mücadele övgüsü

Japonya merkezli yayın kuruluşu Fuji News Network, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini izleyicilerine duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelesi, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak, Japonya'da yayın yapan Fuji News Network televizyonu ağı, Türkiye'nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları haberleştirdi.

İstanbul'dan görüntülere yer verilen haberde, toplu ulaşımdaki dezenfekte çalışmaları gösterildi.

"TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKE"

Japon yayın kuruluşu, Türkiye'nin salgınla mücadelede en başarılı ülke olduğunu vurguladı.

Bir Türk yetkilinin, "Türkiye'de yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Türkiye, ventilatör sayısı anlamında da oldukça rahat." görüşleri aktarıldı.

Japon yayın kuruluşu: Türkiye en başarılı ülke VİDEO

HASTANELERDE DOLULUK ORANI AZ

Ameliyathanelerden görüntülerin aktarıldığı haberde, bu gibi yerlerin yoğun bakım servisine çevrildiği ancak, kullanımına ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, hastanelerdeki doluluk oranının az olduğu bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Toplamda 143 bin 114 koronavirüs vakası görülen Türkiye'de, 3 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle son dönemde, Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları düşüş eğilimine girmiş durumda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı verilere göre; 58 kişi yaşamını yitirirken, 1639 vaka kaydedildi. İyileşen sayısı ise 2 bin 826 olarak gerçekleşti.