Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
539.778
-0.15%
BTXN Coin
37.50
-4.14%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Japon milyarder, Ukrayna'ya 1 milyar yen yardımı yapacak

    Japonya'da e-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) milyarder Mikitani Hiroşi, Ukrayna hükümetine acil yardım olarak 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 06:35
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 06:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japon milyarder, Ukrayna'ya 1 milyar yen yardımı yapacak

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yazdığı mektubunda Mikitani, Rusya'nın askeri müdahalesinden "oldukça sarsıldığını" kaydetti.

    "UKRAYNA İÇİN BİRŞEYLER YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

    "Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

    "Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

    Japon milyarder, Ukrayna ya 1 milyar yen yardımı yapacak #1

    ZELENSKİY'E MEKTUP YAZDI

    Japon milyarder, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen mağdur halka acil yardım kapsamında Ukrayna hükümetine 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını bildirdi.

    Japon milyarder, Ukrayna ya 1 milyar yen yardımı yapacak #2

    ÜÇ YIL ÖNCE KİEV'İ ZİYARET ETMİŞTİ

    Mektubunda Mikitani, üç yıl önceki Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretini anımsatarak "kentin güzelliğinden" ve Devlet Başkanı Zelenskiy'in "dijital teknolojilere yönelik bilgisinden" etkilendiğini de aktardı.


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!
    Coin Haber

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!

    MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı
    Gündem

    MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir