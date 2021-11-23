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    Japon Prenses Mako, New York'ta görüntülendi

    Halktan biriyle evlenerek Japonya İmparatorluk ailesinden ayrılan Mako, eşiyle birlikte taşındığı New York'ta objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:35
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    Japon Prenses Mako, New York'ta görüntülendi

    Eski Japon Prenses Mako, erkek arkadaşı Komuro Kei ile evlenerek, Japonya'da Kraliyet statüsünü kaybetti.

    ABD'nin New York kentinde sıradan hayatına başlayan Prenses Mako, kameralara yansıdı.

    PRENSES MAKO ALIŞVERİŞTE

    30 yaşındaki Mako, yeni evi için bazı araç gereçler almak üzere alışveriş yaptı.

    Bir ev eşyası mağazasında yaklaşık bir buçuk saat geçiren Mako; banyo havlusu, elbise askısı, kağıt havlular ve diğer eşyalardan satın aldı.

    TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ YAPTI

    Mail'in haberine göre, Mako, alışverişi sırasında yalnızdı ve alışveriş arabasını kendi taşıdı. Ayrıca, etrafta eski Japon Prensesi koruyan kimsenin olmadığı belirtildi.

    Uzun orman yeşili palto tercih eden Mako, mavi kot pantolon giydi. Prensesin tarzı, mütevazı görünümden daha çok rahat giyim olarak göze çarptı.

    Japon Prenses Mako, New York sokaklarında ViDEO

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #1

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #2

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #3

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #4

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #5

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #6

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #7

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #8

    Japon Prenses Mako, New York ta görüntülendi #9

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