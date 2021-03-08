Japon Rapunzel'in saçları 2 metreye ulaştı

Japonya'da Rin Kambe isimli kadının, 15 yıldır uzattığı saçının boyu iki metreyi buldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan 35 yaşındaki Rin Kambe, 15 yıldır saçlarını uzatıyor.

Kendisini ‘Japon Rapunzel’ olarak tanımlayan Kambe, Budizm inancını benimseyip sanatçı olma hayalinin peşinden koşmaya başladığı 20 yaşından bu yana saçlarını uzattığını ifade etti.

Kambe, 2 metreye ulaşan saçlarına 4 çeşit tarakla sabah ve akşam olmak üzere bakım yaptığını dile getirdi.

"ASYA'NIN GÜZELLİK ANLAYIŞINI İFADE EDİYOR"

Kambe yaptığı açıklamada, “Saçlarım uzun ve siyah. Asya’nın güzellik anlayışını yansıtmasını seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, dünyanın en uzun saçlı kadınının "Rasta-Rapunzel" takma adlı 50 yaşındaki Asha Mandela olduğu biliniyor.

ABD'li kadının saçının uzunluğu tam 16.7 metre ve 19 kilo ağırlığında.









