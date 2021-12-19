- Haberler
- Dünya Haberleri
- Japon şarkıcı Kanda Sayaka'nın şüpheli ölümü
Japon şarkıcı Kanda Sayaka'nın şüpheli ölümü
Japon eğlence dünyasının sevilen isimlerinden ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
- AA
- 19.12.2021 - 10:11
Japonya'nın ünlü şarkıcılarından Kanda Sayaka, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.
35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CİNAYET VEYA İNTİHAR ŞÜPHESİ
Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.
Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.
"FROZEN" İLE ÜNLENDİ
Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.
Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.