Daha önce de çok defa, uluslararası turnuvalarda kendilerinin ve başkalarının çöplerini toplamasıyla ünlü olan Japon taraftarların medeniyeti, Katar’daki Dünya Kupası maçında görüntülere yansıdı.

Çöp konusundaki hassasiyetleriyle ünlü Japon taraftarlar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da yine adından söz ettirmeyi başardı.

Daha önce pek çok kez çeşitli turnuva ve organizasyonlarda bu davranışlarını sergileyerek gündem olan Japon taraftarlar, dün oynanan açılış müsabakasının ardından ellerindeki torbalarla tribündeki yerlerini aldı.

Katarlıların şaşkınlığı

Maçın bitiş düdüğünün ardından, organize bir şekilde tribünlere dağılan Japon taraftarlar, yerde ve koltukların üzerinde çöp namına buldukları ne varsa ellerindeki torbalara doldurup stadı temizledi.

Bu durumu gören Katarlı bir kişi de, Japon taraftarların bu medeniyetini şaşkın bakışlarla izledi.

Katarlının şaşkınlığı görüntülere de yansıdı.

Japon taraftarların medeni davranışı, Katarlıları şaşkına çevirdi VİDEO