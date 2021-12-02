Japon ve ABD donanmalarından, iş birliğini güçlendirme mesajı

ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Vinson'da bir araya gelen ABD ve Japon donanma komutanları, savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirileceğine yönelik açıklama yaptı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Öz Savunma Filosu (Jieikantai) Komutanı Koramiral Yuasa Hideki ile ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Karl Thomas bir araya gelerek, ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Vinson'da görüştü.

İkili burada, ortak basın toplantısı düzenledi.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE VURGU ABD

ve Japon donanma komutanları, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini artıracaklarını bildirerek savunma alanında iş birliğine vurgu yaptı.

Yuasa, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüsleri sebebiyle deniz güvenliğine yönelik tehditlerin gittikçe arttığını bildirdi.

MÜTTEFİK VE DOST ÜLKELERE ÇAĞRI

MSDF'nin ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonu politikasına değinen Yuasa, dost ülkelerin donanma güçleriyle iş birliklerini güçlendireceklerini bildirdi.

Thomas ise güç gösterileri yapan ülkelere karşı, kapasitelerinin sergilenmesi için müttefiklere ve dost ülkelere çağrı yaptı.

Toplantı kapsamında, F35C uçakları kalkış ve iniş gösterisi düzenledi.