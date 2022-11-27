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    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi

    Uluslararası turnuvalarda da çöpleri toplamalarıyla gündem olan Japon taraftarlar, bugün evlerinde Kosta Rika'ya mağlup olmalarının ardından yeniden temizliğe girişti.
    • 27.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 17:16
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    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi

    Japon taraftarlar, çöp hassasiyetlerini 2022 Dünya Kupası'nda da gösterdi.

    Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 mağlup olan Japonya'da, taraftarlar mağlubiyeti unutup temizliğe girişti.

    Torbalarla temizlik yaptılar

    Çeşitli organizasyonlarda gecenin sonunda çevredeki çöpleri toplamadan ayrılmayan Japonlar, bir kez daha ellerindeki torbalarla tribündeki yerlerini aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; taraftarlar, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrası daha önce de birçok kez yaptıkları gibi yine tüm dünyaya örnek olacak bir davranışta bulundular.

    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi VİDEO

    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi #1

    Katarlılar büyük şaşkınlık yaşadı

    Geçtiğimiz günlerde de Katarlı bir taraftarın denk geldiği temizlik girişimi, çok konuşulmuştu.

    Katarlının şaşkınlığı kamerlara yansımıştı.

    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi #2

    Japonlar mağlubiyetin ardından tribünleri temizledi #3


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