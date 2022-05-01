İslam kültürüyle tanışan Japon vatandaşları, Türk yemeklerini tatma fırsatı buldu.

Ramazan ayı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Müslümanlar ile Japon halkını buluşturdu.

Halk, Ramazan ayının atmosferini, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde verilen iftarlarda deneyimledi.

İftar sofralarına oturdular

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tokyo Camisi yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturdu.

Türk yemeklerini tatma fırsatı

Japonlardan kimi camiyi ve orucu merak ederken, kimi de iftar vesilesiyle Türk yemeklerini tatma fırsatı buldu.

Girdiği yemek sırasında yaşadığı duyguları paylaşan Aya, farklı bir kültürü görmek için geldiği camide "inanç kimliğini" araştırdığını belirtti.

Japonlar, Tokyo Camisi'ndeki iftarlarda yer aldı ViDEO

İslam kültürüyle tanıştılar

Aya, "Ramazan'ı yaşayan insanların her şeyden önce kendi inanç kimliklerine sahip çıkıp çıkmadığını merak ettiğini" söyledi.

Camiye gelerek İslam kültürüyle tanışabildiğini kaydeden Aya, "artık gelecek yıl Ramazan'ın ne vakit olduğunu" bilmek isteyeceğini söyledi.

"Duyguyu tatmak isterim"

Japonca öğretmeni Seki, oruç tutan ve tutmayanları camide buluşturan atmosferi "oldukça özel bir tecrübe" olarak niteledi.

Ramazan'ı, orucu, iftarı bilmeyen çoğu Japon'un bu fırsatla İslam kültürünü tanıdığını dile getiren Seki, "Ben de Ramazan'ı gelip görmek istedim." dedi.

Eğitim verdiği Endonezyalı bir öğrencisinin 'Ramazan'da tuttuğu oruçlardan haberdar olduğunu kaydeden Seki, kendisinin de "oruç duygusunu tatmak istediğini" belirtti.

"Türkiye'yi ve İstanbul'u görmek istiyorum"

Lojistik çalışanı Keita, camiye ilk kez geldiğini, oruç hakkında önceden bilgi edindiğini ve "farklı kültürleri hissetmenin iyi olacağını düşündüğünü" ifade etti.

Japonya'da "inançtan bağımsız sağlık amacıyla oruç" tutanlar gördüğünü aktaran Keita, fırsatını bulursa "Türkiye'yi ve İstanbul'u gidip görmek istediğini" söyledi.

"Herkesin oruç tutması eşsiz bir durum"

Müslümanlığa merakı dolayısıyla camiye geldiğini kaydeden Şiyozuka, ilgisinin arttığını ve İslam'ı öğrenme duygusunun güçlendiğini belirtti.

Üniversite gittiği Arapça kurslarıyla İslam anlayışının artığını kaydeden genç öğrenci, Japon televizyonunda "İslam'da Ramazan sezonu" haberleri gördüğünü söyledi.

Şiyozuka, Japon toplumunda oruç tutanlara pek rastlanamayacağını ifade ederek, "Ancak Müslümanlıkta herkesin oruç tutması eşsiz bir durum." dedi.

"Gerçekten oruç tutup..."

Bugüne kadar oruç tutma fırsatı yakalayamadığını dile getiren Şiyozuka, "Gerçekten oruç tutup, orucu bitirince de yediğim yemekten zevk almayı görmek isterim." dedi.

AA'nın haberine göre, emekli öğretim görevlisi Mariko da bu yıl 3 kez camiye geldiğini kaydederek, en çok sevindirici şeyin "Türk yemekleri yiyebilmek" olduğunu söyledi.

"Hakikaten muhteşem bir şey"

Koronavirüs nedeniyle son 2 yıldır bu tarz toplanmaların yapılamadığını anımsatan Mariko, "hiç tanışmayan kişilerin aynı maksatla bir araya gelmesine" dikkati çekti.

"Böylesi güzel bir yerde herkesin dayanışma halinde yemeğini yiyebilmesi hakikaten muhteşem bir şey." diyen Mariko, Türkçe "Allah kabul etsin" ifadesini kullandı.