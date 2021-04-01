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Japonya 1 yıl daha ABD askerlerinin masraflarını paylaşacak

Japonya 1 yıl daha ABD askerlerinin masraflarını paylaşacak

Ülkedeki ABD askerlerinin masraflarını üstlendiği maliyet paylaşımı anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Yeni bir anlaşma için müzakereler 2022 yılında başlayacak.