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- Japonya 1 yıl daha ABD askerlerinin masraflarını paylaşacak
Japonya 1 yıl daha ABD askerlerinin masraflarını paylaşacak
- AA
- 01.04.2021 - 08:51
Japonya’da sayıları 55 bini bulan ABD askerlerinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarının paylaşılmasını kapsayan maliyet paylaşımı anlaşmasının 1 yıl uzatılmasına onay verildi.
ABD askerine ev sahipliği yapılmasını kapsayan maliyet paylaşımı anlaşmasının mart ayında sona ermesi gerekirken, uzatma Japonya Danışman Meclisi’nde (Sangiin) kabul edildi.
Anlaşma, normalde 5 yılda bir yenilenirken, yeni anlaşma için müzakerelere 2022 mali yılında başlanacağı öğrenildi.
1,83 MİLYAR DOLAR ÜSTLENECEK
Anlaşma kapsamında, 1,83 milyar dolarlık masraf Japonya tarafından üstlenilecek.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile ABD'nin Tokyo Maslahatgüzarı Joseph Young tarafından 24 Şubat'ta imza edilen anlaşma, 23 Mart'ta Temsilciler Meclisinden geçmişti.
Japonya, ikili güvenlik ittifakı anlaşması gereği 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.