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    Japonya, 106 ülkeye giriş yasağını sonlandırıyor

    Buna göre vize sınırlamaları yürürlükte kalacak ve Rusya dahil 56 ülkeye yönelik giriş yasağı devam edecek.
    • AA
    • 08.04.2022 - 08:42
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    Japonya, 106 ülkeye giriş yasağını sonlandırıyor

    Japonya geneli koronavirüs salgını vaka sayılarının düşüş eğilimini koruması sonrası hükümet, sınır kapısı önlemlerini yumuşatma kararı aldı.

    Kyodo ajansının haberine göre, ABD, İngiltere ve Hindistan dahil 106 ülke çıkışlı “oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş yasağı” kaldırılacak.

    Vize sınırlaması yürürlükte kalacak

    Dışişleri Bakanlığına göre, listede Avrupa'dan Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ile Asya'dan Endonezya, Malezya ve Filipinler, Orta Doğu'dan Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Latin Amerika'dan Brezilya, Şili ile Afrika'dan Fas ve Tunus yer alıyor.

    Vize sınırlamalarının yürürlükte kalacağı uygulama doğrultusunda, “ağır hasta ziyareti ve cenaze” gibi olağan dışı durumlar haricinde, “yabancı turistin ülkeye kabul edilmemesi” uygulaması sürecek.

    Japonya, 106 ülkeye giriş yasağını sonlandırıyor #1

    Rusya dahil 56 ülkeye yönelik giriş yasağı

    Afrika ülkelerinin çoğu, Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmı ile Rusya dahil 56 ülkeye yönelik giriş yasağı ise devam edecek.

    Yeni kararlar doğrultusunda hafta sonundan itibaren ülkeye günlük kabul edilecek yolcu giriş sayısı da 10 bine yükseltildi.

    Vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

    Japonya’da koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 897 bin 77’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 28 bin 548’e yükseldi.

    Ülke genelinde 494 kişi yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi görüyor.


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