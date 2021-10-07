Japonya, 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı

Tokyo ve Saitama'da hissedilen deprem, akşam saatlerinde kaydedildi.

Japonya’nın Chiba şehrinde deprem meydana geldi.

Yerin 80 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, yerel saatle 22.41'de kaydedildi.

TOKYO'DA HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe yol açan depremin büyüklüğü 6.1 olarak ölçülürken, Tokyo ve Saitama'da da şiddetli şekilde hissedildi.

TSUNAMİ AÇIKLAMASI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami riskinin oluşmadığını açıklarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem ViDEO