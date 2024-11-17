Japonya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

AA
Japonya, deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.
Son olarak, Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında deprem meydana geldi.
6,2 BYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Depreme ilişkin detayları ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) paylaştı.
Açıklamada, depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğu bildirildi.
Ayrıca, derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Öte yandan, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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