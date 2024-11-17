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Japonya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Japonya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandığı kaydedildi.