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    Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

    Japonya meclisi, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik ev sahibi ülke desteği bütçesinin artırılmasını kabul etti.
    • AA
    • 19.03.2022 - 05:42
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    Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

    Temsilciler Meclisi (Şuugiin), ev sahibi ülke destek bütçesini, önceki anlaşmaya kıyasla, 75 milyar yen artıracak anlaşmayı onayladı.

    DESTEK BÜTÇESİ 8,9 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

    Böylelikle hükümetin, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıldan itibaren 5 yıllık destek bütçesi 1,05 trilyon yene (8,9 milyar dolar) yükseldi.

    Yeni bütçe, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD güçlerinin ortak tatbikatlarında tedarik edilecek ileri düzey ekipmanlar ile hangar gibi tesislerin inşaatını da kapsayacak.

    Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor #1

    1978 YILINDAN BERİ ÜLKEDEKİ ABD ASKERİNİN MASRAFLARI KARŞILANIYOR

    İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

    Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor #2


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