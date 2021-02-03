Japonya, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma geriliminin çözülmesinde aktif rol alabilir

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD ile İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine yönelik, iki ülke arasında aktif diplomatik çaba yürütmek istediklerini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran’ın nükleer programına dair sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sorunların çözülmesine yönelik Japonya’nın aktif diplomasi yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Motegi, diplomatik çabaya değindi.

Motegi, iki ülke arasında aktif bir diplomatik çaba yürütülebileceğinin altını çizdi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in, "İran’ın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde ABD’nin de döneceği" açıklamalarını anımsatan Motegi, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

ORTA DOĞU İSTİKRARI İÇİN DESTEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Motegi, "Japonya nükleer anlaşmayı, hem silahsızlanmayı önleyecek sistemi güçlendirmeye katkı vermek hem de Orta Doğu’nun istikrarı için destekliyor. Umuyorum ki İran nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyar ve ABD de bu anlaşmaya geri döner." diye konuştu.

AVANTAJDAN FAYDALANMAK İSTERİZ

Motegi, "Japonya olarak, ABD ile ittifakımız temelinde ve İran ile geleneksel dostluk avantajından faydalanarak aktif diplomatik çaba yürütmek isteriz." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADAN İLK ÇEKİLEN TRUMP'DI

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

İRAN'IN ABD YAPTIRIMLARINA KARŞI ADIMLARI

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

BİDEN YÖNETİMİ GERİLİMİ DÜŞÜRDÜ

ABD'de göreve gelen Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.