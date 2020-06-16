Japonya, ABD yapımı füze savunma bataryalarından vazgeçti

Savunma Bakanı Kono Taro, programın durdurulmasına ilişkin yüksek maliyet ve teknik sorunlara dikkat çekti.

Japonya, ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma bataryalarının ülkeye konuşlandırılmasına yönelik programı durdurma kararı aldı.

Savunma Bakanı Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füze tehdidine karşı karaya konuşlu füze bataryalarının 2025'e dek sisteme alınması planının sonlandırılacağını açıkladı.

Bakan Kono, programa göre önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri kapsamına düşmesinin planlandığını ve bölge halkının bu doğrultuda bilgilendirildiğini söyledi.

YÜKSEK MALİYET VE TEKNİK SORUN

Üretici ABD tarafıyla görüşüldüğünde ise bu konunun sistemdeki yazılım değişiklikleriyle garanti altına alınamayacağı ve füze donanımlarının ek tadilata alınması gerektiği sonucuna varıldığını belirten Kono, "Yazılıma ilaveten donanımın da tadilata girmesi gerekli olduğu açık. Maliyet ve süre perspektifiyle süreci durduracağız." dedi.

Kono, tehditlere karşı şimdilik deniz konuşlu Aegis donanımlı SDF destroyerlerinin kullanılacağını dile getirerek, Japonya’nın savunma politikalarının da Ulusal Güvenlik Konseyinde gözden geçirileceğini ifade etti.

AKİTA VE YAMAGUÇİ'DE HALK HUZURSUZ

Hükümet 2017'de tehditlere karşı kuzeyde Akita ve güneybatıdaki Yamaguçi eyaletlerine birer adet Aegis Ashore bataryaları konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Sistem radarlarının yayacağı elektromanyetik dalgaların sağlığa etkisi ve muhtemel çatışma ortamında hedef haline gelebilme riski sebebiyle bölge halkının projeye karşı huzursuzluğu medyaya yansımıştı.

ABD'li Lockheed Martin firmasına ait batarya sistemlerinin 30 yıl süreyle işletilmesi ve bakım masraflarının yaklaşık 4.2 milyar doları bulacağı kaydediliyor.