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    Japonya, anayasada revizyon istiyor

    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidar ve muhalefet iş birliğiyle ülkesinin anayasasının "eksik kısımlarının" değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
    • AA
    • 04.05.2021 - 08:23
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 08:25
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    Japonya, anayasada revizyon istiyor

    74 yıl önce yürürlüğe giren Japonya Anayasası'nın yıldönümünde video mesaj yayımlayan Başbakan Suga Yoşihide, "anayasanın çağa uymayan kısımlarında revizyon gerektiğini" söyledi.

    Suga, "Şu anki anayasanın kabul edilmesinin üzerinden 70 yıldan fazla geçti. Zamana ayak uydurmayan ve eksiklik bulunan kısımlarında revizyonlar yapılması gerekiyor." dedi

    “KANUN ÇIKARMAYI HEDEFLEMELİYİZ”

    İktidar ile muhalefet partilerinin topluma anlayış derinliği sağlayacak tartışmaları ele alması gerektiğini kaydeden Suga, "İlk adım olarak ulusal referandumlara yönelik kanun çıkarmayı hedeflemeliyiz." diye konuştu.

    Japonya, anayasada revizyon istiyor #1

    ANA MUHALEFET: GÖRGÜLÜ VE ERDEMLİ BİR HAYAT

    Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) lideri Edano Yukio ise mesajında, anayasaya göre bireylerin "görgülü ve erdemli bir hayat" hakkı bulunduğuna dikkati çekti.

    Koronavirüs salgını karşısında bu hakların zarar gördüğünü belirten Edano, hükümetin politikalarının sosyal refah ve kamu sağlığını genişletmesi gerektiğini söyledi.

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