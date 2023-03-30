Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Müslüman ülkelerin elçilerine iftar verdi Başbakan Kişida, ülkeleri liderleriyle güvene dayalı ilişkiler kurduğunu söyledi. Kişida, konuşmasında 'Hayırlı Ramazanlar' diyerek başladı.

AA

Japonya'nın başkenti Tokyo, iftar programına ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla Müslüman ülkelerin Tokyo'da görevli büyükelçilerine Başbakan Kişida Fumio tarafından iftar verildi.

Başbakanlık Konutu'ndaki (Kantei) iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de aralarında yer aldığı Müslüman ülkelerin Tokyo'da görevli misyon şefleri katıldı.

'Hayırlı Ramazanlar' dedi

Yemek öncesinde katılımcılara hitap eden Japon Başbakan, konuşmasına yerel dilde "Hayırlı Ramazanlar" diyerek başladı.

Yıllar sonra ilk kez Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcilerini iftarda ağırladıklarını belirten Kişida, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"İslam ülkeleri liderleriyle güvene dayalı ilişkiler kurdum"

Kişida, Başbakanlık görevini üstlendiğinden beri dış geziler ve uluslararası zirveler vesilesiyle İslam ülkeleri liderleriyle güvene dayalı ilişkiler kurduğunu ifade etti.

"Uluslararası toplum tarihi dönüm noktasında"

Son yıllarda yaşanan koronavirüs salgınına ve Rusya-Ukrayna krizine işaret eden Kişida, uluslararası toplumun tarihi bir dönüm noktasında bulunduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

Uluslararası toplumu, bölünme ve çatışma yerine iş birliği istikametine yönlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Japon Başbakan, hem ülkesi hem de İslam ülkelerinin sahip çıkacağı hoşgörü ve uyum ruhunun giderek daha önemli hale geleceğini hissettiğini kaydetti.