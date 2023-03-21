Japonya Başbakanı Kişida, Ukrayna'da Zelensky ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelmek isteyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, güvenlik sorunlarına işaret etmişti.
Kişida, Kiev'e gidebilmesi için "doğru şartların" oluşması gerektiğini söylemişti.
Japon lider, Ukrayna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Açıklamayı, Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptı.
Zelensky ile görüşecek
Buna göre, Japon Başbakan Kişida, Zelensky ile bir araya gelecek ve mayısta Hiroşima'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi, ülkesinin Kiev yönetimine kararlı desteğini vurgulayacak.
Ukrayna'yı ziyaret etmeyen tek G7 lideri
Öte yandan Başbakan Kişida, yarın da Polonya'yı ziyaret edecek. Kişida, Rusya-Ukrayna krizinin başladığı Şubat 2022'den beri, Ukrayna'yı ziyaret etmeyen tek G7 ülkesi lideriydi.
Uygun zamanı bekliyordu
Kişida, Ukrayna'dan gelen davetler üzerinde, yaptığı açıklamada, bu ülkeyi ziyaretine yönelik "uygun zamanın" beklendiğini söylemişti.
Kiev'e askeri destek
ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, Kiev'e askeri ve mali destek sunmaya devam ediyor.
Zelensky yönetimi, ısrarla Rusya'ya karşı savaş uçağı tedarikinin önemli olduğunu belirtiyor.