Japonya Başbakanı Kişida'nın Körfez turu: Enerji iş birliklerini güçlendirmenin peşinde Üç ülkeyi ziyaret etmeye hazırlanan Japon Başbakan, enerji alanındaki yatırımları muhataplarıyla ele alacak.

AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı ziyaret edecek.

Doğu Asya ülkesi, enerji alanındaki ihtiyaçlarının yüzde 90'ından fazlasını Körfez'den karşılıyor.

Enerji tedarik zincirini ve yatırımları güçlendirmek üzere istikrar arayışında olan Tokyo yönetimi, söz konusu üç ülkede "enerji kaynakları diplomasisi" gerçekleştirecek.

Suudi Arabistan'da gündem enerji

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek Kişida, enerji teknolojileri alanında iş birliğinin artırılmasını ele alacak.

Ziyaretinde Kişida'nın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Japonya arasında Dışişleri Bakanları müzakerelerinin düzenlenmesini teklif etmesi bekleniyor.

BAE ile çevre dostu yatırımları konuşacak

Japon Başbakan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile çevre dostu yatırımları masaya yatıracak.

Katar'da LNG tedariki masada

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde ise Kişida, Japonya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde istikrar arayışını vurgulayacak.

Başkent Tokyo'dan ayrılmadan gazetecilere konuşan Kişida, gideceği üç ülkeyi "Japonya'nın enerji güvenliği için oldukça önemli" olarak niteledi.

Karbondan arındırılmış toplum hedefi

Sıfır karbon projeleri yoluyla "karbondan arındırılmış toplum" hedeflediklerini kaydeden Kişida, ülkesinin bu alandaki, teknolojik yatırımlarını genişleteceklerini belirtti.

Kişida, 3 ülkeyi kapsayan gezisinde, Japonya'nın sıfır karbon teknolojilerinin bölgeye yönelik aktif yatırımlarında yeni fırsatlar sunmayı da hedefleyecek.

Körfez'e, Japonya'dan başbakan düzeyinde son ziyaret Ocak 2020'de, Abe Şinzo tarafından Suudi Arabistan, BAE ve Umman'a düzenlenmişti.