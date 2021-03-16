Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüse karşı aşılandı

Suga Yoşihide'nin, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere bu ülkeye gitmeden önce aşının ikinci dozunu yaptıracağı belirtildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, başkent Tokyo'daki bir hastanede Pfizer üretimi koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Suga, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemine işaret etti.

“AŞILANMA İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ”

Suga, "Olabildiğince fazla insanın aşılanması için çaba göstermeliyiz. Aşılanabileceği ortamı ve aşıya ilişkin danışmanlığı halka sağlamalıyız." dedi.

Kyodo ajansı, Suga'nın, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere bu ülkeye gitmeden önce aşının ikinci dozunu yaptıracağını belirtti.

314 MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞİ

Pfizer üretimi koronavirüs aşılarının beşinci kısmı Japonya'ya dün teslim edilmişti.

Ülkede, mayıs ayı ortasına kadar 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 314 milyon doz aşı sipariş edildiğini açıklamıştı.