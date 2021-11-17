Japonya Başbakanı'ndan nükleer silahsız dünya isteği

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu'yu ağırlayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, dünyada nükleer silahsız bir çabada önderlik etmek istediklerini belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio nükleer silahlar hakkında açıklamalarda bulunarak ülkelere çağrılarda bulundu.

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu'yu kabul etti.

"NÜKLEERSİZ BİR DÜNYA ÇABASINDA LİDERLİK ETMEK İSTERİZ"

İkili, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenecek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının (NPT) Değerlendirme Konferansı kapsamında iş birliği yapılmasının önemini ele aldı.

Burada konuşan Kişida, "Nükleer silahsız bir dünyanın gerçeğe dönüştürülmesi için uluslararası çabalara liderlik etmeyi" arzuladıklarını belirtti.

"ATOM BOMBALARINDAN ACI ÇEKMİŞ BİR ÜLKE OLARAK ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Nakamitsu da Japonya'nın, nükleer silahsızlanma sahasında farklı duruş sergileyen ülkelerle, "köprü oluşturmak üzere proaktif rol üstlenebileceğine" dikkati çekti.

Ziyareti kapsamında Nakamitsu, başkentte bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'yı da NPT Değerlendirme Konferansına davet etti.

Bakan Hayaşi davete cevaben, "Atom bombalarından acı çekmiş dünyadaki tek ülke olarak, nükleer silahsızlanmanın başarılmasında Japonya'nın önemli sorumluluğu olduğunu" bildirdi.