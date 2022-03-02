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    Japonya, Belarus’a yaptırım uygulama kararı aldı

    Başbakan Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna saldırılarındaki rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:28
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    Japonya, Belarus’a yaptırım uygulama kararı aldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu, 7’nci gününe girdi.

    Rus saldırılarına uluslararası kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında rol sahibi olması nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulanacağını söyledi.

    “İHRACAT KONTROL ÖNLEMLERİNİ HAYATA GEÇİRMEYE KARAR VERDİK”

    Başbakan Kishida, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

    "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarına katılımı göz önüne alındığında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun da dahil olduğu kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya ve ihracat kontrol önlemlerini hayata geçirmeye karar verdik.”

    Yaptırımların bu hafta içinde yürürlüğe koyulmasının planladığı belirtildi.

    RUS DEVLET TAHVİLLERİNİN TİCARETİNİ YASAKLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında Başbakan Kishida, ilk olarak geçtiğimiz hafta, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya’nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklanacağını söylemişti.

    Japonya, Belarus’a yaptırım uygulama kararı aldı #1

    EK YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU

    Daha sonra yaptırımların genişletileceğini duyuran Başbakan Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını, belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti. Japonya’nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı olduğunu yineleyen Başbakan Kishida, yaptırımlar konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini vurgulamıştı.


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