Japonya, bugünkü seçimle LDP liderini seçecek

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni liderinin bugün belirlenmesiyle birlikte Japonya'nın yeni başbakanı belirlenecek.

Koronavirüs salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın bu ay başında Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimine aday olmayacağını açıkladı.

Liderin seçimde yer almayacağını duyurmasının ardından iktidar partisindeki başkanlık yarışı bugün başladı.

47 BÖLGE TEMSİLCİSİ OY KULLANACAK

Reform Bakanı Taro Kono, eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, eski İçişleri ve İletişim bakanları Seiko Noda ile Sanae Takaichi'nin aday olduğu seçimde, LDP milletvekilleri ile 47 bölge temsilcisinin oy kullanacağı öğrenildi.





LİDERLİK MÜCADELESİ VERİLECEK

4 adaydan hiçbirinin 764 oyun çoğunluğunu alarak ilk turda kazanamadığı seçimde, ikinci turda favori adaylar Kono ve Kishida'nın liderlik mücadelesi vereceği açıklandı.

BAŞBAKANLIĞA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

LDP liderliğindeki koalisyonun ulusal meclisin iki kanadında da çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, seçilecek parti başkanının Japonya’nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





KOLTUĞU ABE'DEN DEVRALDI

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya'nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmiş, Abe'nin sağ kolu olarak bilinen dönemin Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga geçtiğimiz seneki seçimi kazanan isim olmuştu.

Başbakanlık koltuğuna oturan Suga, koronavirüs salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmişti. Son olarak bu ay başında sürpriz bir açıklama yapan Suga, 29 Eylül'de yapılacak liderlik seçiminde aday olmayacağını duyurmuş, kararının nedenini ise "seçim kampanya yarışı yerine koronavirüs ile etkin mücadeleye odaklanma gerekliliği" olarak açıklamıştı.

YENİ BAŞBAKANI ZORLU BİR MESAİ BEKLİYOR

Bugün sonuçlanacak seçimle birlikte belli olacak yeni Japonya başbakanını, Covid-19 salgını ile mücadele ve salgın sonrası yaşanan ekonomik durgunluk, Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunu, Güney Kore ile yaşanan tarihi ihtilaflar ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi çözüme kavuşmayan birçok sorun bekliyor.